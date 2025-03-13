Усик вспомнил последний разговор с отцом, смерть которого стала для него большим ударом

Отца Александра Усика также звали Александром. Спортсмен вспомнил последний разговор с ним. Это было в 2012 году, когда Усик выиграл на Олимпийских играх в Лондоне. К сожалению, отец умер до того, как спортсмен успел приехать и показать ему медаль.

"Когда я выиграл Олимпийские игры, это был последний разговор с отцом. Он сказал: "Саныч, люблю тебя". Это был последний разговор, в котором я услышал это невероятное слово", - отметил Александр Усик.

На вопрос Демина, что он почувствовал в тот момент, спортсмен ответил: "Радость".

"Ну сказал "люблю" отец, который никогда этого не говорил. Он воспитывал меня, он давал мне самое лучшее, и обувь, и одежду", - подчеркнул боксер.

Он отметил, что отец всегда проявлял свою любовь с помощью поступков. Среди самых ярких воспоминаний Усика, когда отец привез зимой клубнику.

Отец знаменитого боксера умер более 10 лет назад. Усик часто бывает на могиле, оставляет цветы и сигареты, которые он любил. Спортсмен рассказывает о своих детях, а после победного боя над Тайсоном Фьюри он привез на кладбище все свои пояса и кубки.

На видео этот момент можно посмотреть с 52:00.

Напомним, Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024 - н.в.). Национальная легенда Украины (2024).

В профессиональном боксе действующий чемпион мира по версиям WBC (2024 - н.в.), WBA (2021 - н.в.), WBO (2021 - н.в.), IBO (2021 - н.в.) и The Ring (2022 - н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018-2019) и в тяжелом весе (2024).

После первого победного боя с Тайсоном Фьюри в мае 2024 года Усик обратился к покойному отцу со словами: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!".

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