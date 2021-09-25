Усик - Джошуа: експерти і букмекери не зійшлися в прогнозах. Де і коли дивитися історичний бій

Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відразу за кілька чемпіонських поясів у суперважкій вазі - WBA, WBO, IBF і IBO - відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенхема" у суботу, 25 вересня. Цей поєдинок вже називають історичним.

Як букмекери та експерти оцінюють шанси українського боксера здобути на рингу перемогу над британським суперником - читайте в матеріалі нижче.

Ставки букмекерів на бій Усик - Джошуа

На думку аналітиків, 31-річний Джошуа зможе зберегти свої чемпіонські пояси за підсумками зустрічі з 34-річним непереможеним українцем, абсолютним чемпіоном світу Усиком.

Так, на перемогу британця в букмекерській компанії Parimatch приймають ставки з коефіцієнтом 1.55.

А ось вікторію Олександра оцінюють з коефіцієнтом 2.90.

На нічийний підсумок поєдинку вказується коефіцієнт 21.00 (що не дивно, адже в боксі вкрай рідко на рингу визнають нічийний результат).

Прогноз букмекерів на бій Усик - Джошуа (фото: скрін parimatch.com)

Що стосується тривалості бою, то однаковий і найнижчий коефіцієнт 11.00 вказується на те, що поєдинок триватиме 7,8 або 9 раундів.

Прогноз на бій Усик - Джошуа від експертів

Іншої думки про результат бою дотримується досвідчений коментатор MEGOGO Володимир Кобельков. В коментарі Styler він зазначає, що прогнозувати цей поєдинок дійсно важко, адже на рингу зустрінуться абсолютно рівні суперники. При цьому експерт вказує на серйозність і "фундаментальність" тієї підготовки до бою, який виконав Усик зі своєю досвідченою командою.

На думку коментатора, перші 6 раундів Олександр спробує вимотати Джошуа, і ближче до 8-9-го продемонструє свої важкі удари.

"Думаю, бій пройде всю дистанцію, можливо, з нокдаунами. І сподіваюся на перемогу Олександра Усика в 12-раундах", - дав прогноз Кобельков.

На успіх українця розраховує і нардеп, віце-президент ФБУ Андрій Стріхарський. Він зазначив у інтерв'ю, що знаменитий тренер Анатолій Ломаченко, батько легендарного Ломи та його наставник, буде в кутку Усика, що дозволить нашому боксеру "показати не 100, а 101 відсоток своїх умінь і можливостей саме тоді, коли потрібно".

Ентоні Джошуа та Олександр Усик (фото: Getty Images)

Коли і де дивитися бій Усика з Джошуа українцям

Жоден український телеканал не покаже цей поєдинок у прямому ефірі. Бій можна буде подивитися на платформі MEGOGO (за популярним форматом Pay-per-view, тобто плата за перегляд), а також за допомогою стрімінг-сервісу DAZN.

Боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за Києвом.

Згідно з вимогами організаторів бою, перегляд бою Усик - Джошуа на MEGOGO без підписки коштуватиме 49 гривень. При наявності підписки "Максимальна" або "Спорт" - 29 гривень. Для всіх бажаючих, у яких немає підписки - 49 грн напередодні події, в день бою - 99 грн (знижка на попереднє замовлення не діятиме з пристроїв на базі iOS і Android).

Що стосується сервісу DAZN, то вартість місячної підписки складе 55 гривень.