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"Все мы не святые": Евгении Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием

Евгения Эмералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Иванна Пашкевич

Офицерке ВСУ Евгении Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк", ранее рассказавшей об угрозах убийством от мужа, теперь угрожают обнародовать интимные видео с ее участием.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитницы.

Снайперке Эмеральд угрожают "сливом"

По словам Евгении, ей начали писать боты и угрожать опубликовать "интимные видео", на которых якобы зафиксированы ее измены с другими мужчинами.

Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)

"Все мы взрослые люди и не удивительно, что у нас есть сохраненные интимные видео с участием мужа или жены. Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина ", - сказала офицерша ВСУ.

Она отметила, что с самого начала была готова к грязи, которая начнется после ее откровений на интервью.

"Я знала, что Евгений Стипанюк будет манипулировать нашими домашними видео, которые были сделаны во время того, как я была в браке. Все мы не святые, и я тоже. Если человек опубликует это - он унизит только себя, а не меня", - заявила защитница.

Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)

Снайперша также обратилась к бывшему, посоветовав ему "сидеть тихо", чтобы потом ему не пришлось покидать страну после своих действий.

"На твоем месте я бы сидела просто тихо, если нет яиц принять ситуацию и что-то исправить в своей жизни. Хочу предупредить тебя, что в интервью только 50% того, что я сказала и показала. Грязное белье твое я не трогала. Я предупреждаю, что буду защищаться очень серьезно и тогда тебе придется вообще покинуть страну. Поэтому лучше живи свою жизнь и больше не обижай женщин", - добавила она.

Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)

Недавно мы рассказывали, что экс-дружина Стипанюка встала на защиту снайперши Эмеральд.

Также снайперша призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за бывшего.

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Євгенія Емеральдпогрози