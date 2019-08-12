Ви всі такі ущербні: молода кохана Павлика зробила сміливу заяву

Катерина Репяхова, молода кохана українського музиканта Віктора Павлика, і за сумісництвом його концертний директор, дала несподіваний відсіч хейтерам, які накинулися на неї після того, як фото пари з'явилася на обкладинці популярного журналу. Свію гнівну відповідь Репяхова опублікувала в Instagram.

Дівчина назвала тих, хто критикує її та Віктора Павліка – неповноцінними і нещасними і зазначила, що Віктор Павлік свідомо пішов на зміни у своєму житті.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Неможливо бути з людиною 4 роки і не любити його, ну принаймні з Віктором Франковичем -це точно! Близькі знають наскільки він специфічна людина. І не варто вважати ВФ ідіотом, який раптом змінив своє життя на 180 градусів, заради дівчинки, яка з ним заради обкладинки або грошей", - написала вона і додала, що у любові немає ніяких умовностей.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"А взагалі не судіть і не оцінюйте - не знаючи нічого. Ви всі такі ущербні і нещасні зі сторони. Ви, напевно, ніколи не любили. Немає в любові віку, немає статусів, немає ніяких умовностей. Я мрію повернути той час, коли не було всіх цих злих язиків!" – вважає Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік в коментарях підтримав свою кохану і написав, що йому в особисті повідомлення також пишуть гидоти.

"А що мені виписують, якщо б ви бачили. І в коментах, і в лічку. А Юра Журавель, з яким ми знайомі 100 років, і були колегами, той взагалі написав, що ми дебіли. Що ми рекламуємо проросійський журнал, хоча власником "Отдохни" є Бурда, Німеччина. Цирк, коротше", - додав музикант.

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що юна дівчина Віктора Павліка розповіла про "весілля".

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