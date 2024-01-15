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Все началось с боли в ухе: во Львове у мальчика обнаружили серьезную инфекцию

Во Львове спасли мальчика с менингитом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно прооперировали 9-летнего Дмитрия. У мальчика воспаление в ухе перешло в воспаление мозговой оболочки - менингит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Центра детской медицины "Охматдет".

Как обнаружили инфекцию

Все началось с боли в ухе. Местный врач поставил диагноз отит и назначил лечение.

По словам медиков, через несколько дней у Дмитрия начало болеть второе ухо и одновременно голова. На следующий день у ребенка повысилась температура и началась рвота.

Родители немедленно вызвали скорую. Из местной больницы мальчика направили в инфекционную больницу Львова с подозрением на менингит.

Львовские врачи осмотрели ребенка и направили на КТ, где обнаружили признаки разрушения отитом височной кости, что привело к распространению бактериальной инфекции из уха в мозговую оболочку.

Тогда медики приняли решение оперировать ребенка.

Добавим, что менингит - это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека. Бактериальная или вирусная инфекция, попадающая в спинномозговую жидкость (ликвор), которая циркулирует в полостях головного и спинного мозга и обычно вызывает воспалительный процесс.

Однако причинами менингита могут стать и некоторые травмы, употребление некоторых лекарственных препаратов, а также другие виды инфекций.

Детали операции

Руководитель Клиники хирургии головы и шеи Федор Юрочко рассказал, что мальчику почистили гнойный очаг инфекции. К счастью, операция прошла удачно, ребенок себя хорошо чувствует.

Мать мальчика Людмила рассказала, что сейчас на связи с врачами 24\7. Также она отметила, что до и после операции врачи очень бережно относились к ребенку.

9-летний Дмитрий (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что во Львове военный отдал свою почку дочери.

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