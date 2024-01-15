Все началось с боли в ухе: во Львове у мальчика обнаружили серьезную инфекцию
Во Львове врачи успешно прооперировали 9-летнего Дмитрия. У мальчика воспаление в ухе перешло в воспаление мозговой оболочки - менингит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Центра детской медицины "Охматдет".
Как обнаружили инфекцию
Все началось с боли в ухе. Местный врач поставил диагноз отит и назначил лечение.
По словам медиков, через несколько дней у Дмитрия начало болеть второе ухо и одновременно голова. На следующий день у ребенка повысилась температура и началась рвота.
Родители немедленно вызвали скорую. Из местной больницы мальчика направили в инфекционную больницу Львова с подозрением на менингит.
Львовские врачи осмотрели ребенка и направили на КТ, где обнаружили признаки разрушения отитом височной кости, что привело к распространению бактериальной инфекции из уха в мозговую оболочку.
Тогда медики приняли решение оперировать ребенка.
Добавим, что менингит - это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека. Бактериальная или вирусная инфекция, попадающая в спинномозговую жидкость (ликвор), которая циркулирует в полостях головного и спинного мозга и обычно вызывает воспалительный процесс.
Однако причинами менингита могут стать и некоторые травмы, употребление некоторых лекарственных препаратов, а также другие виды инфекций.
Детали операции
Руководитель Клиники хирургии головы и шеи Федор Юрочко рассказал, что мальчику почистили гнойный очаг инфекции. К счастью, операция прошла удачно, ребенок себя хорошо чувствует.
Мать мальчика Людмила рассказала, что сейчас на связи с врачами 24\7. Также она отметила, что до и после операции врачи очень бережно относились к ребенку.
9-летний Дмитрий (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)
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