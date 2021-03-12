Рівень смертності вище: Голубовська назвала головну небезпеку нового штаму коронавірусу

Вона зазначила, що рівень смертності від "британського" штаму коронавірусу набагато вище, у порівнянні з тими штамами, які циркулювали раніше. Проте вчені поки не знають, з чим це пов'язано.

"Тільки вчора обговорювали з колегами, що, враховуючи таку велику кількість важких хворих, ймовірно, британський варіант все ж таки не тільки легше передається, але і більш смертоносний. І ось підійшло дослідження, це підтверджує – рівень смертності від варіанту В. 1.1.7. помітно вище, ніж від інших варіантів", - написала український інфекціоніст.

Вона додала, що ризики померти від "британського" штаму набагато вище, але ось з чим саме це пов'язано – поки невідомо.

"Коефіцієнт ризику летального результату для варіанту B. 1.1.7 склав 1,64, в порівнянні з раніше циркулюючими версіями вірусу. Результати цього дослідження доповнюють попередні докази зв'язку інфекції з варіантом вірусу B. 1.1.7 і підвищеним ризиком смерті від COVID-19. Точні механізми, що лежать в основі високої смертності від варіанту B. 1.1.7, все ще не ясні, але можуть бути пов'язані з найвищими рівнями реплікації вірусу і більш активним його поширенням", - пояснила медик.