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Рівень антитіл низький: Зеленський розповів про самопочуття після вакцинації від коронавірусу

Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу під час робочої поїздки в Луганську область. Свою вакцину президент отримав на території військового мобільного госпіталю разом з військовими лікарями та захисниками України, які виконують бойові завдання на передовій і проходять планову вакцинацію.

Деталі розповіли повідомленні на офіційному сайті президента України.

Усім військовослужбовцям та президенту України перед вакцинацією провели огляд – поміряли температуру, тиск і сатурацію. Перед щепленням президент дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимира Зеленського попередили, що може бути побічний ефект – підвищення температури.

"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", - зазначив президент і додав, що вакцинація від COVID-19 дуже важлива.

"Вакцинація важлива. Я знаю, що таке COVID-19, оскільки я хворів на цю хворобу. Тому пропоную всім обов'язково вакцинуватися. Попри на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що вакцинація допоможе побороти пандемію і повернутися до звичайного способу життя.

"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/ AstraZeneca (Covishield) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", - сказав президент.

Варто відзначити, що військові розповіли, що процес вакцинації був безболісним, і всі після отримання щеплення почувають себе добре.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар дала роз'яснення з приводу вакцинації від коронавірусу для тих, хто вже перехворів на COVID-19.

А також розповідали про те, що лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

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Новини України вакцина від коронавірусуВакцинавакцинаціяВолодимир Зеленський
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