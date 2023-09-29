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Уролог объяснил, можно ли заразиться венерическими болезнями в общественном туалете

Можно ли заразиться венерическими болезнями в уборной (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Довольно распространенным является утверждение о том, что заразиться половыми болезнями можно через сидение унитаза, особенно в общественных туалетах. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Можно ли заразиться венерическими болезнями через сидения унитаза

"Часто можно услышать страшные истории о возможности заражения венерическими инфекциями через унитаз. На самом деле такой риск минимальный. Единственный способ заразиться - это прямой контакт половых органов с сидением унитаза, когда там присутствует живой паразит", - объясняет врач.

Однако это может произойти в редких случаях, поскольку паразиты не могут долго жить на твердых поверхностях.

"Маловероятно, что вы подхватите такие инфекции, как хламидиоз, гонорея, трихомониаз во время сидения на унитазе. Чтобы заразиться, бактерии должны быть перенесены на ваш урогенитальный тракт или на открытую рану, которая находится на ваших внешних половых органах. А это практически нереально", - говорит Гаврилишин.

К тому же патогенные микроорганизмы, вызывающие  инфекции, которые передаются половым путем, очень уязвимы к действию внешней среды.

"И как только они покидают организм носителя, сразу погибают", - отмечает уролог.

 

Где больше всего накапливается бактерий в туалете

"А вот вероятность заразиться кожными или кишечными инфекциями от сидения немного выше. Больше всего бактерии скапливаются на кнопке слива, ручке кабинок, входной двери и смесителях, сушилках для рук и туалетной бумаге", - говорит Гаврилишин.

Врач советует придерживаться следующих правил:

  • после посещения туалета всегда мойте руки
  • используйте антибактериальный спрей или полотенце для большей защиты
  • избегайте сушилок для рук, используйте бумажные полотенца

Ранее мы писали о том, что уролог назвал привычку, вызывающую импотенцию.

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