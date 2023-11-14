Эти звезды побороли рак простаты и до сих пор радуют нас талантом. Что они советуют мужчинам

Роберт де Ниро

Звезда лент "Игра в прятки", "Джокер", "Богемная рапсодия", "Комедиант" и многих других Роберт де Ниро в возрасте 60 лет узнал, что рак простаты.

Болезнь была диагностирована на ранней стадии, поэтому врачи дали 100% выздоровление. Практически сразу после завершения лечения актер вернулся к съемкам в фильме "Игра в прятки", где он сыграл главную роль.

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Бен Стиллер

У Стиллера рак простаты диагностировали, когда ему было 48 лет - в 2014 году. Сам актер об этом периоде может сказать многое.

Но он отметил, что реально счастливчик. Главным гвоздем его лечения была операция. И она прошла суперуспешно. А сдавать тесты и ходить к врачу на прием - это невероятно важная вещь. Однако это личное решение каждого мужчины.

Бена можно увидеть в таких фильмах как: "Пока мы молоды", "Ночь в музее", "Примерный самец" и другие.

А вот в ленте "Знакомство с Факерами 2" он сыграл вместе с Робертом де Ниро, что является достаточно судьбоносным и интересным совпадением.

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Род Стюарт

Композитор, вокалист, продюсер и автор песен узнал свой диагноз в 2016 году во время медицинского исследования. И свою онкологию он преодолел успешно. На тот момент мужчине было 71.

И после своей борьбы Род советует каждому мужчине посещать врачей и проходить обследование.

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Что известно про рак простаты

В материале о самой распространенной болезни среди мужчин мы рассказывали, как диагностировать рак простаты и что это такое. Однако быть более осведомленными в вопросах здоровья лишним не будет.

Поэтому напомним, что этот вид рака медленно и бессимптомно развивается на первых этапах. То есть, вы даже можете не подозревать об активном развитии раковых клеток в своем организме.

Бенедикт советует проходить обследование и нести полную ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих вас людей. Это важно, ведь небрежное отношение к своему организму может стоить вам жизни.