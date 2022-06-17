Вгодовані діти ризикують в старості захворіти страшною хворобою

У чому суть дослідження

Вчені вивчили 1244 людини протягом 30 років від шкільного до середнього віку.

Експерти виявили, що ті, хто був більш вгодованим у віці від 7 до 15 років, гірше справлялися з розумовими тестами у віці сорока років.

Більш низькі бали в цьому тесті можуть говорити про розвиток деменції надалі.

Провідний автор, професор Мішель Каллісайя з Університету Монаш в Австралії повідомила, що турботу про здоров'я потрібно починати в дитинстві.

"Для більшості з нас ризик розвитку деменції зводиться до поєднання наших генів, способу життя і віку", - вважає експерт.

За словами вчених, не тільки середній вік - це ключовий час для вжиття заходів щодо зниження ризику розвитку деменції, деякі аспекти дитинства також можуть впливати на здоров'я нашого мозку в довгостроковій перспективі.

"У житті ніколи не буває занадто рано або занадто пізно робити кроки для підтримки здоров'я нашого мозку", - зазначив професор.

Відзначимо, що турбота про харчування вашої дитини з дитинства лежить на вас. Важливо прищеплювати правильні харчові звички з малих років. Це допоможе уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.