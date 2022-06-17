Вгодовані діти ризикують в старості захворіти страшною хворобою
Діти з надмірною вагою стикаються з більш високим ризиком слабоумства в літньому віці.
Такі дані з'ясувалися в результаті останнього дослідження вчених, пише The Sun.
У чому суть дослідження
Вчені вивчили 1244 людини протягом 30 років від шкільного до середнього віку.
Експерти виявили, що ті, хто був більш вгодованим у віці від 7 до 15 років, гірше справлялися з розумовими тестами у віці сорока років.
Більш низькі бали в цьому тесті можуть говорити про розвиток деменції надалі.
Провідний автор, професор Мішель Каллісайя з Університету Монаш в Австралії повідомила, що турботу про здоров'я потрібно починати в дитинстві.
"Для більшості з нас ризик розвитку деменції зводиться до поєднання наших генів, способу життя і віку", - вважає експерт.
За словами вчених, не тільки середній вік - це ключовий час для вжиття заходів щодо зниження ризику розвитку деменції, деякі аспекти дитинства також можуть впливати на здоров'я нашого мозку в довгостроковій перспективі.
"У житті ніколи не буває занадто рано або занадто пізно робити кроки для підтримки здоров'я нашого мозку", - зазначив професор.
Відзначимо, що турбота про харчування вашої дитини з дитинства лежить на вас. Важливо прищеплювати правильні харчові звички з малих років. Це допоможе уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.
Як ми раніше писали, деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.
Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.