Впав по дорозі в школу: у Полтаві дитини зацькували через коронавірус

У Полтаві зацькували школяра (фото: freepic.com)

Мати дитини розповіла про ситуацію з її сином в полтавській школі

У Полтаві учня 8-го класу зацькували через "діагноз коронавірус". Про це розповіла його мати на сторінці Батьки, Sos у Facebook. За словами жінки, з початку року дитина ходила в школу в масці і користувалася антисептиками і у неї почалася на це алергія. Хлопчик вчиться в гімназії №33.

"Він втрачає свідомість і задихається, через те, що у нього алергія на це. І відбувається нестача кисню. Він насилу терпів і переносив все це. В результаті в четвер не дійшов зі школи додому, впав на дорозі", - написала жінка.

Мати вирішила залишити на пару днів дитину вдома, але в понеділок син знову пішов у школу і почав задихатися в масці. Його відвели в медпункт і поставили діагноз коронавірус, хоча підстав для цього не було. Після цього в школі почали налаштовувати дітей проти її сина.

"Прийшов завуч школи, налаштував дітей проти нього. Сказав, щоб усі відійшли від нього, через те, що він в зоні ризику. Моя дитина взагалі злякалася. Потім сказала йому дослівно: "Йди вже звідси", - описує ситуацію мати.

Увечері температура дитини була в порядку, але наступного ранку її не пустили в школу.

"Директор Кікоть Наталія Витальнвна сказала, що у нього недопуск і посилається на постанову №50. І не хоче нічого чути про закони. Її нічого не цікавить. І дитина пішла додому. Як так може директор школи обмежити дитини в отриманні знань? Дитина прийшла додому знову зі сльозами, каже що боюся, що зі мною ніхто не буде розмовляти. Психіка сина на межі", - резюмувала автор посту.

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