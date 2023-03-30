Университет внутренних дел в Днепре попал в пикантный скандал: детали

В Днепропетровском государственном университете внутренних дел разгорается настоящий секс-скандал. Студенты этого учебного заведения сняли на видео пикантную сцену на подоконнике в кабинете одного из учебных роликов.
Все детали этого секс-скандала - читайте в материале ниже.
Видео запечатлело издалека всего 15 секунд. Однако этого вполне достаточно, чтобы понять, что именно там происходит. Опознать участников на видео невозможно.
Ролик быстро распространили в социальных сетях и начал разгораться скандал. Пользователи гадают, кто же именно запечатлен на этом видео. Конечно же, самая популярная версия - студентка сдает зачет преподавателю.
Однако одна из бывших студенток этого университета рассказала, что она узнает кабинет на этом видео. И по словам девушки, кабинеты на этом этаже закрыты практически всегда и ключи может выдать только методист.
"На режимный объект проникло двое людей, и никто не остановил их? Это шестой этаж, где кабинеты всегда на ключ закрыты. Ключ под роспись выдает методист. Посторонние получили ключ у методистов от дверей учебной аудитории?" - написала Анастасия Кузьменко.
Ну и некоторым пользователям забавно от этой истории - "А что там плохого? Это же про любовь!"
Студенты этого заведения обсуждают пикантный инцидент и некоторые утверждают, что на видео - абитуриенты, которые пришли в университет на день открытых дверей.
Видео можно посмотреть вот тут.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что имел место факт неэтичного поведения в стенах нашего учебного заведения. Предварительно установлено, что лица, зафиксированные на видео, не принадлежат к личному составу или представителями тех, кто получает высшее образование в университете. В данный момент проводится служебная проверка", - такое сообщение опубликовала пресс-служба учебного заведения на своей странице в Facebook.
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