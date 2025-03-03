Диетолог назвала 8 продуктов, которые повышают стресс

Некоторые продукты могут способствовать повышению уровня стресса в организме или нарушению работы нервной системы. Вместо этого стоит выбирать продукты, которые наоборот способны успокаивать организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Дорош.

Какие продукты усиливают чувство стресса и тревожности

Кофе

По словам эксперта, чрезмерное потребление кофеина может повышать уровень кортизола - гормона стресса, что приводит к повышенной тревожности и нервозности.

Алкоголь

Хотя алкоголь может временно расслабить, все равно стоит учесть, что он влияет на баланс нейромедиаторов в мозге, что может усиливать симптомы тревожности и депрессии.

Обработанные продукты и фастфуд

Такие продукты содержат большое количество добавок, сахара и нездоровых жиров, которые способствуют воспалительным процессам в организме и негативно влияют на психическое здоровье.

Рафинированный сахар и сладости

Чрезмерное потребление сахара может привести к резким колебаниям уровня глюкозы в крови, что влияет на настроение и энергию, усиливая чувство тревожности.

Промышленные масла

Масла, богатые омега-6 жирными кислотами (например, соевое, кукурузное), могут способствовать воспалительным процессам, влияющим на мозг и повышающим уровень стресса.

Энергетические напитки

Высокое содержание кофеина и сахара в этих напитках может привести к повышенной тревожности, нервозности и нарушениям сна.

Соленые закуски

Чрезмерное потребление соли может влиять на артериальное давление и сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь может усиливать чувство стресса.

Искусственные подсластители

Некоторые исследования указывают на возможную связь между потреблением искусственных подсластителей и повышенной тревожностью.

Важно помнить, что реакция на определенные продукты может быть индивидуальной.

"Рекомендуется наблюдать за своим самочувствием после употребления этих продуктов и, при необходимости, ограничивать их потребление для улучшения психического здоровья", - отметила диетолог.

Продукты, которые успокаивают организм

Некоторые продукты могут помочь снизить уровень стресса и успокоить организм благодаря своим свойствам, способствующим выработке гормонов счастья, таких как серотонин.

Вот несколько таких продуктов:

черный шоколад - содержит антиоксиданты, которые помогают снижать уровень стресса и улучшают настроение

бананы - богаты магнием и витамином B6, которые помогают регулировать нервную систему и снижают тревожность

орехи (особенно миндаль и грецкие) - содержат омега-3 жирные кислоты и магний, которые обладают успокаивающим действием

лосось - богат омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень воспалительных процессов и помогают уменьшить стресс

травяные чаи (особенно из ромашки, мелиссы или лаванды) - оказывают успокаивающее действие на нервную систему и помогают снять напряжение

авокадо - содержит полезные жиры, магний и витамины группы B, способствующие релаксации и улучшению настроения

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