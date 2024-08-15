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Избегайте этих распространенных ошибок во время еды, чтобы быстрее похудеть

Каких ошибок избегать во время еды, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Попытка похудения может быть не достигнут из-за ошибок во время еды, которые многие не считают важными. Как оказалось, избегание некоторых вещей может помочь снизить вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gloucestershire live.

Диетолог Винни Кодамла рассказала, что ключ к сбалансированному питанию состоит в том, чтобы есть широкий выбор продуктов в соответствующих количествах. Если порции слишком большие, вам будет труднее контролировать свой вес.

Используйте меньшую посуду

Размер мисок, тарелок и стаканов, из которых мы едим и пьем, может безотчетно влиять на то, сколько мы едим.

Еда из больших тарелок может привести к перееданию. Попытайтесь уменьшить размер своих тарелок, мисок и даже ложек для подачи, чтобы уменьшить количество, которое вы кладете на тарелку.

Взвешивайте свою еду

Многие люди, пытающиеся похудеть, обнаруживают, что взвешивание пищи помогает понять, сколько они едят. В результате можно узнать, сколько было калорий в рационе.

Ешьте внимательно

Исследования показали, что отвлечение во время еды может означать, что вы упускаете физические и визуальные подсказки того, что вы уже достаточно поели. А это в свою очередь приводит к перееданию.

К тому же следует избегать смотреть телевизор во время еды.

Неудачная планировка питания

Часто аппетит побеждает и вместо питательного и полезного блюда можно выбрать фастфуд, полуфабрикат или снеки с высоким содержанием соли или сахара.

Планировка обеда заранее может помочь потребить меньше калорий по сравнению с выбором пищи на лету.

Осторожно ешьте вне дома

Важно избежать больших порций, когда вы едите вне дома.

Если цель похудеть, то попросите меньшую порцию или скажите "нет" таким калорийным блюдам, как картофель фри.

Употребление небольшого количества овощей

Овощи являются источником витаминов, клетчатки и полезных минералов. Клетчатка необходима для здоровья желудочно-кишечного тракта, а еще она подает сигнал насыщения, поэтому снижает вероятность переедания.

Обязательно добавляйте овощи в свой рацион. Потреблять их можно в любом виде.

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