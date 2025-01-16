Избегайте этих цветов и не теряйте голову. Астролог озвучила прогноз на 16 января

Прогноз астропогоды на 16 января

Соловьева советует правильно использовать энергию суток. Все дело в том, что ошибки могут привести к серьезным проблемам.

"Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви. Полезны групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не надо терять голову: день несет много неконтролируемой энергии", - рассказала астролог.

"День благоприятен для раскрытия творческого потенциала, накопления денег и имущества, духовного развития. Рекомендуется заниматься домашними делами. А для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств - время будет неблагоприятным", - добавила она.

Гороскоп на 16 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

"16 января - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы", - напомнила Соловьева.

Впрочем, такое положение может оказаться удачным для тех, чья деятельность связана с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Кроме этого, до 4 февраля Юпитер будет ретроградным. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Также избегайте болтливости, не начинайте новые дела, связанные с бизнесом, путешествиями, образованием и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и тому подобное.

"Это отличное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - резюмировала эксперт.