Избегайте этих 4 вещей, чтобы не было рака, инфаркта или инсульта. Среди них продукт, который вы едите каждый день

От каких болезней умирают люди?

Рак и заболевания системы кровообращения являются сейчас самой распространенной причиной смерти в мире и в Польше. Наиболее распространенными видами рака являются рак легких, молочной железы и толстой кишки. Но самыми распространенными заболеваниями системы кровообращения являются инфаркт миокарда или сердечная недостаточность, а также инсульт и атеросклероз. Эти заболевания представляют серьезную угрозу здоровью и жизни.

Мы не имеем влияния на возникновение многих заболеваний. Однако наш образ жизни и диета могут помочь нам значительно снизить риск развития некоторых из них. И наоборот, потребляя продукты, которые не добавляют пищевой ценности нашему рациону, а только наносят нам вред, или придерживаясь вредных привычек, мы вредим себе и подвергаемся развитию многих заболеваний.

4 вещи, от которых надо навсегда отказаться

Кардиоторакальный хирург доктор Джереми Лондон рассказал, как позаботиться о здоровье сердца, чтобы уменьшить риск инфаркта и инсульта и даже рака.

Врач подчеркивает, что некоторые образы жизни могут увеличить риск развития этих опасных заболеваний, и мы можем даже не знать об этом. Он предлагает избегать этих 4 вещей:

Сигареты

Хотя осознание вредных последствий курения растет, многие люди все еще зависимы от этого опасного стимулятора. Табакокурение вызывает не только рак легких, но и многие другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Алкоголь

Немало научных исследований показывают, что безопасной дозы алкоголя не существует, любое количество вредно. Этанол, содержащийся в напитке, в первую очередь вредит печени, которая является очистительной станцией нашего организма и отвечает за детоксикацию и нейтрализацию вредного действия всех опасных для здоровья веществ.

Однако при употреблении чрезмерного количества алкоголя страдает весь организм.

"Это токсично для каждой клетки вашего тела. Ваше тело, ваши правила, вы решаете сами. Лично для меня устранение алкоголя из своей жизни, пожалуй, одно из самых трансформирующих решений, которые я принимал во взрослом возрасте. Все крутые люди так делают, пробуйте", - поощряет кардиохирург.

Газированные напитки

Подслащенные газированные напитки - это жидкий сахар. В таком виде он легко усваивается и значительно повышает уровень глюкозы в крови. Такая ситуация может привести к развитию диабета 2 типа. Газированные напитки также являются источником пустых калорий, поскольку они содержат их в большом количестве и не имеют пищевой ценности. Избыток калорий откладывается в организме в виде жировой ткани, что приводит к развитию избыточного веса и ожирения.

Хлеб

Хлеб из белой очищенной пшеничной муки вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови и повышение артериального давления. Он легче переваривается и усваивается быстрее, но избыток калорий вызывает внезапное увеличение энергии, а затем столь же внезапное снижение энергии, поскольку уровень сахара в крови быстро падает. Вот почему вы чувствуете сонливость после еды.

Он также не содержит клетчатки, благодаря чему вы быстрее чувствуете насыщение и ускоряет пищеварение и обмен веществ. По этой причине мы можем есть больше, потому что мы не чувствуем, что уже сыты. Такая ситуация приводит к увеличению веса.