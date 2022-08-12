Унікальна операція: хірурги в Дніпрі видалили у пораненого бійця кулю з-під основи черепа

У Дніпрі хірурги обласної клінічної лікарні імені Мечникова провели складну операцію, рятуючи життя бійцю ЗСУ з важким кульовим пораненням голову, отриманим на фронті.
Про це передає АрміяInform.
Зазначається, що захисник України перебував між життям і смертю, але завдяки професіоналізму та ювелірній роботі медиків воїн вижив.
Ворожа куля зупинився під основою черепа українського бійця, розповів лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук Анатолій Бакаєв.
Унікальну операцію успішно провели за допомогою найкращого світового медичного обладнання.
Ворожа куля залишалася біля основи черепа (фото: Дніпропетровська ОКЛ імені Мечникова)
Ендоназальне ендоскопічне видалення кулі здійснювали завідувач відділення Отоларингології № 1 лікарні Мечникова, заслужений лікар України Ярослав Соколенко та завідувач кафедри отоларингології Дніпровського державного медичного університету, професор, доктор медичних наук Олександр Ковтуненко.
"Нині пацієнт швидко одужує, з гарним настроєм і дуже вдячний мечниківцям за свій рятунок", - зазначає Бакаєв.
У лікарні ім. Мечникова хірурги видалили кулю з-під основи черепа у військового ЗСУ (фото: Дніпропетровська ОКЛ імені Мечникова)
Нагадаємо, раніше хірурги в Києві витягли осколок ворожого снаряда з серця важкопораненого військового ЗСУ, не зупиняючи орган, а також в Інституті серця показали відео цієї надскладної операції.
А також перед цим ми писали, що 44-річний боєць ЗСУ три тижні воював зі зламаним хребтом, отримавши поранення осколком касетної бомби під час ворожого обстрілу.