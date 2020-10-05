Знищення азербайджанського безпілотника ППО Вірменії потрапило на відео: моторошні кадри

Конфлікт в Нагірному Карабасі (колаж: РБК-Україна)

ППО Вірменії холоднокровно розстріляв азербайджанський безпілотник

Конфлікт в Нагірному Карабаху не вщухає – Вірменія та Азербайджан продовжують військові дії. Місцеві ЗМІ опублікували відео розстрілу азербайджанського безпілотника ППО Вірменії. Інформацію про те, що безпілотник був збитий, підтвердили в Міністерстві оборони Вірменії.

Як розповідає представник відомства Шушан Степанян у Facebook, безпілотник був збитий неподалік від Єревана. Також він заявив про кілька повітряних атак на територію країни. У Міноборони Вірменії також повідомляють, що зараз Азербайджан веде обстріл прикордонних територій.

Безпілотник Азербайджану був збитий вірменським ППО в Котайкській області, що межує з Єреваном.

Відео знищення азербайджанського безпілотника ППО Вірменії

Раніше у відомстві повідомляли про декілька інших безпілотниках, які були збиті під час атаки на село Мец-Масрик у Вірменії. Три безпілотника були збиті в Ґегаркуніку на кордоні з Карабахом. Один з них встиг випустити ракету по селу, в результаті чого загинув один місцевий житель, двоє отримали поранення. Також в Єревані стверджують, що Азербайджан відкрив артилерійський вогонь по селу Шатван.

Варто нагадати, що конфлікт у Нагірному Карабасі з новою силою розгорівся 27 вересня 2020 року. З того часу уряди різних країн світу закликають дві конфліктуючі держави прийти до мирної угоди.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

Водночас Ердоган сподівається на подальший наступ Азербайджану в Карабасі.