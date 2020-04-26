Померлий від COVID-19 чоловік залишив передсмертну записку сім'ї: мені пощастило

Коронавірус 2020 забирає щодня життя багатьох людей. Американець Джон Коельо не став винятком. 32-річний чоловік знав про те, що помре і залишив зворушливе повідомлення для своєї сім'ї.

Наявність онкологічного діагнозу стало причиною важкого перебігу хвороби. Джон знав це, а тому склав послання за день до того, як його інтубували. Про це інформує видання "People".

Дружина Кеті Коельо розповіла подробиці. "Я сиділа з Джонатаном у відділенні інтенсивної терапії, плакала і розказувала йому, як сильно ми з дітьми його любимо. Коли мені повернули телефон чоловіка, я включила його і побачила записку", - прокоментувала жінка.

У записці чоловік розповів про свою любов до кожного члена родини. Спочатку він звернувся до 10-місячної Пенелопи та дворічного Браєдина, який протягом тривалого часу бореться з церебральним паралічем. "Нехай Браєдин знає, що він мій найкращий друг, і я пишаюся тим, що я є його батьком. Нехай Пенелопа знає, що вона принцеса і може мати все, що захоче в житті. Мені пощастило", - написав Джонатан Коельо.

Також чоловік розповів про свої почуття до дружини. "Кеті, ти єдина в своєму роді. Переконайся, що живеш щасливо і з тією ж пристрастю, яка змусила мене закохатися в тебе. Бачити, що ти найкраща мама для дітей, - найбільша річ, яку я коли-небудь відчував", - написав він.

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