Померлий 30-річний чоловік з Києва загинув не від коронавіруса

У Києві помер 30-річний чоловік Кирило Абанін. Він помер 6 квітня в Інституті серця. Раніше з'явилася інформація, що у смерті чоловіка винен коронавірус. У Кирила була висока температура під 40, він два тижні перебував на госпіталізації.

Як виявилося, киянин помер не від Covid-19. У Київському міському лабораторному центрі МОЗ України заявили, що тест чоловіка на вірус виявився негативним.

"У нас немає підтвердженого тесту на коронавірус з Інституту серця", - повідомив керівник центру Сергій Чумак.

Як повідомила дружина померлого, лікарі, які прибували на виклик, відмовляли в госпіталізації. Коли чоловікові стало гірше, його привезли в лікарню, але врятувати його медикам не вдалося.

"Двостороння пневмонія, реанімація, лежить під апаратами. Ось такий вердикт на сьогоднішній день. Три швидкі і ні одна не діагностувала, приватна у тому числі, і навіть не постаралася!! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, не перестаючи! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв посидьте ще три дні і пийте противірусні!", – писала дружина Кирила на своїй сторінці в Instagram 19 березня.

Як ми раніше писали, у МОЗ зробили важливу заяву про завершення карантину.