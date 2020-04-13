Померлих від COVID-19 ховатимуть у спецмішках: мер Миколаєва записав "мотиваційне" відео

Коронавірус в Україні був зафіксований у 3102 осіб і з початку пандемії в країні загинуло 93 людини, а 97 осіб одужали. Мер Миколаєва, де вперше за довгий час виявили випадки зараження коронавірусом, Олександр Сенкевич записав відео, в якому закликав городян максимально серйозно дотримуватися карантину. В іншому випадку померлих від COVID-19 людей будуть видавати родичам в закритих трунах і спецмішках, в яких жертв вірусу і будуть ховати.



"Може це стане для вас стимулом не виходити та не наражати себе на небезпеку", - звернувся Сенкевич до городян.



За його словами, влада Миколаєва вже закупила спеціальні анатомічні мішки.



"Тих, хто помре від коронавірусу, будуть запечатувати в ці мішки та ховати в закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Вже відомо, що люди після смерті також можуть бути розносниками вірусу. Що це означає? Людей, які помруть від інфекції, будуть ховати на окремому місці на кладовищі, як колись ховали чумних. Може така невесела штука зробить вас трохи, скажімо так, більш продуманими", - підсумував Сенкевич.

Сенкевич Олександр звернувся до жителів Миколаєва у зв'язку з коронавірусом в місті

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Миколаївській області відсутність інфікованих коронавірусом призвела до кримінальної справи.