Померла зірка серіалу "Секс у великому місті": перші подробиці

Американська актриса Лінн Коен, відома за роллю в серіалі "Секс у великому місті", померла у віці 86 років. Її менеджер Джоша Пульц не став розкривати ні причину смерті, ні обставини.

Коен пережила свого чоловіка Рональда Теодора Коена, з яким вона була одружена з 1964 року. Поки її чоловік не коментував смерть актриси.

Менеджер Коен не повідомив про дату прощання і похорону, а також причину смерті. Про це повідомляє телеканал CNN.

Лінн Коен народилася 10 серпня 1933 року в Канзас-Сіті. Найбільшу популярність їй принесла роль домробітниці на ім'я Магда біля однієї з головних героїнь "Сексу у великому місті" Міранди Хоббс. Вона з'явилася в 13 епізодах серіалу з 2000 по 2004 роки, а також зіграла в однойменному повнометражному фільмі 2008 року і його продовженні 2010 року.

Лінн Коен (фото: Zuma/Dennis Van Tine)

Крім того, вона неодноразово з'являлася в серіалах "Закон і порядок" в ролі судді Елізабет Митценер, "Поліція Нью-Йорка", "Майстер на всі руки", знялася у фільмах "Мюнхен", "Голодні ігри: і спалахне полум'я", "На гачку" та ін.

Коен почала свою акторську кар'єру в обласному театрі, з'явившись в Нью-Йоркській студії в кінці 1970-х років. У 1983 році відбувся її дебют у фільмі "Без сліду", в яких знімався Кейт Нелліган і Джадд Хірш.

Нагадаємо, що раніше раптово помер актор з "Гри престолів".