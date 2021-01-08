Померла зірка "Поліцейської академії": її голос пам'ятає весь світ

В Лос-Анджелесі, на 74 році життя померла голлівудська актриса Меріон Ремсі. За даними американських ЗМІ, зірка в останні тяжко хворіла, але на що саме – не повідомляється.

Смерть актриси Меріон Ремсі підтвердили у виданні Variety. Вона народилася 10 травня 1947 року в Філадельфії. Дебютувала у кіно в 1975 році. Найбільшу популярність їй приніс фільм "Поліцейська академія", в якому вона зіграла боязку патрульну з гучним голосом Лаверн Хукс. Вона знялася у всіх шести фільмах франшизи.

В юності вона пробувалася як театральна актриса і навіть брала участь у постановках на Бродвеї. Але потім її запросили на роль курсанта поліції, і вона пішла в кіно.

Меріон Ремсі у фільмі "Поліцейська академія"

Також вона знімалася в серіалі "Беверлі Хіллз 90210", кількох кінокомедіях і серіалах, в обох частинах фільму "Лавалантулла". Останніми проєктами Ремсі став серіал "Третє око" і фільм "Коли я співаю", які вийшли на екрани у 2018 році.

Варто відзначити, що Меріон Ремсі також відбулася як співачка і композитор. Вона писала пісні у співавторстві з Патріком Грантом і їй належать такі хіти, як Supernatural Thing, This Time i'll Be Sweeter, Satan's Daughter.

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