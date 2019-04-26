Померла зірка кіно і театру Еліна Бистрицька

У Росії померла легендарна актриса театру і кіно Еліна Бистрицька. Інформацію про смерть актриси підтвердили в прес-службі Малого театру, де Бистрицька працювала з 1958 року. Їй був 91 рік.

Відомо, що в останні роки актриса боролася з важкою хворобою. Поки родичі не заявили про час і місце прощання з Еліною Бистрицькою.

Еліна Бистрицька народилася 4 квітня 1928 року в Києві. Незважаючи на те, що Еліна Авраамівна народилася в Києві і все дитинство провела на території України, актриса в 2014 році підписала колективне звернення "діячів культури" Російської Федерації на підтримку окупаційної політики Володимира Путіна по відношенню до Криму й Донбасу.

Еліна Бистрицька (rusiti.ru)

Батьками легендарної актриси були військовий лікар-інфекціоніст Абрам Бистрицький і лікарняний кухар Есфірь Бистрицька. Дитинство майбутня зірка кіно провела в Україні. Перед війною її батько отримав призначення в Ніжин, Чернігівської області, а під час війни сім'я Бистрицької евакуювалася в Астрахань, де Еліна Бистрицька отримала першу освіту на курсах медсестер. У 13 років вона потрапила в госпіталь в Сталіно (нині Донецьк), де працювала санітаркою.

У 1945 році вступила в Ніжинську акушерсько-фельдшерську школу. У 1947 році за наполяганням батька вступила в Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, факультет філології. Але через рік залишила навчання і поступила на акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

У 1953 -1956 роках була актрисою російського драматичного театру у Вільнюсі, а 1956 році переїхала до Москви. Спочатку працювала в драматичному театрі імені А. С. Пушкіна, а з 1958 року – в трупі Малого театру в Москві.

У кіно почала зніматися в 1950 році. Найпопулярніші фільми з її участю – "У мирні дні", "Тихий Дон", "Добровольці", "Все залишається людям".

Еліна Бистрицька (dubikvit.livejournal.com)

В кінці 60-хх Еліна Бистрицька повернулася в театр і почала відмовлятися від ролей в кіно. Проте пізніше вона знялася ще в декількох картинах. З 1978 року зайнялася викладанням у Вищому театральному училищі імені М. С. Щепкіна, а потім в ГІТІС.

21 лютого 2014 року Еліна Бистрицька разом з іншими "зірками РФ" підписала заклик до Президента України з проханням "застосувати всю владу і силу, щоб навести порядок в країні".

У 2014 році стала членом Колективного звернення "діячів культури РФ" на підтримку політики Путіна в Україні і в Криму.

Еліна Бистрицька (maly.ru)

В останні роки була активним політичним діячем і входила до складу Громадської ради при Слідчому комітеті РФ.

Багато років була одружена з Кузьмінським Миколою Петровичем, завідувачем відділу перекладів Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. Дітей немає.

У 1962 році отримала звання заслуженої артистки РРФСР, в 1966 році – народної артистки РРФСР, в 1978 – звання народною артисткою СРСР. Також мала звання народної артистки Грузинської РСР, Азербайджанської РСР, Казахської РСР. Мала 8 орденів і 14 медалей.

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