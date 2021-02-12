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Померла знаменита українська дисидентка, засуджена до 25 років суворого режиму

Автор: Світлана Мащенко

У Львові померла знаменита українська дисидентка Ольга Горинь. Вона була дружиною одного із засновників Української Гельсінської групи Михайла Гориня. Жінці було 90 років, і вона довго хворіла.

Про смерть жінки повідомила у Facebook її родичка Христина Горинь.

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Ольга померла 11 лютого після тривалої хвороби. До того ж нещодавно вона потрапила в аварію.

"11 лютого 2021 року, на 91-му році життя відійшла у вічність Ольга Горинь. Похорони відбудуться в суботу 13 лютого о 12.00 у Поминальної каплиці на вул. Пекарській, 52", - йдеться в повідомленні.

Ольга народилася у Львівській області 15 жовтня 1930 року. Вона вчилася на факультеті філології Львівського університету. Брала активну участь в Організації українських націоналістів.

За розповсюдження забороненої літератури, участь в ОУН, Ольгу засудили до 25 років таборів суворого режиму в 1952 році. Але вийшла вона на свободу в 1956 році.

Ольга протестувала проти порушення громадянських прав, боролася за легалізацію УАПЦ та УГКЦ, була серед ініціаторів відновлення Союзу українок.

За Михайла Гориня вона вийшла заміж в 1963 році, у них народилося двоє дітей.

Ольга Горинь з чоловіком і дітьми

Поховають Ольгу Горинь у Львові на Личаківському кладовищі 13 лютого.

Раніше ми писали, що померла відома журналістка, дружина Героя України.

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