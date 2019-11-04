Померла знаменита співачка: її пісню щодня чули мільйони (відео)

Померла знаменита французька співачка Марі Лафоре, яку мільйони вихідців і радянського союзу знають по пісні "Manchester et Liverpool". Саме під цю мелодію щодня закінчувалася прогнозом погоди програма "Время" - головне і практично єдине джерело новин для жителів СРСР.

Марі померла в суботу, 2 листопада, у віці 80 років в Женольє, Швейцарія, пишуть західні ЗМІ. Пік її слави припав на 1960-1970-ті роки. В цей період вона була найбільш відомою французькою виконавицею.

Марі Лафоре (фото: gala.fr)

Лафоре почала свою музичну кар'єру в 19 років. Все сталося завдяки випадковості. Дівчина взяла участь у радіоконкурсі "Народження зірки", замість хворої сестри.

Дівчина перемогла у цьому конкурсі і незабаром стала дуже популярною.

Знімалася Лафоре і в кіно, причому дебютувала вона одразу з Аленом Делоном у кінострічці "На яскравому сонці" (1960).

Марі Лафоре "Manchester et Liverpool" (відео: YouTube/Balam311)

У 1978 році співачка прийняла швейцарське грпажданство і стала жити в Женеві. Останні 30 років вона присвятила себе кіно і театру, завершивши музичну кар'єру.

"Manchester et Liverpool" в радянському прогнозі погоди (відео: YouTube/Balam311)