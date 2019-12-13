Померла знаменита актриса - зірка радянського кіно

Катерина Дурова померла в Москві. Про смерть дочки культових акторів Льва Дурова та Ірини Кириченко стало відомо 13 грудня.

За словами представників Театру на Малій Бронній, де Дурова служила до кінця своїх днів, актриса померла після важкої, тривалої хвороби.

Катерина Дурова (фото: wikipedia.org)

Біографія Катерини Дуровой

Майбутня актриса народилася у 1959 році. На кіноекрані Дурова дебютувала студенткою в молодіжній мелодрамі "Шкільний вальс" у 1977 році. Зіграла головну роль у картині "Фантазії Фарятьєва", де вона працювала з такими відомими акторами, як Андрій Миронов і Марина Нейолова.

Також актриса знімалася в музичній стрічці "Дульсинея Тобоська". У цьому фільмі була задіяна ціла плеяда талановитих акторів, таких як Наталя Гундарєва, Армен Джигарханян і Борислав Брондуков.

Катерина Дурова у фільмі "Фантазії Фарятьєва"

У 1983 році Катерина Дурова з'явилася відразу в трьох картинах. Це були комедія "Одиниця з обманом", пригодницька стрічка з участю Дмитра Харатьяна "Зелений фургон" і комедія "Унікум". Крім того, Дурова знімалася у фільмах "Сон в руку, або Валіза", "Дорога в Парадіз", "Градус чорної місяця", "Ченч", "Шанувальник" і багатьох інших.

Крім того, багатьом Катерина Дурова запам'яталася зйомок у популярному гумористичному журналі "Єралаш".

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