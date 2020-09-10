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Померла дружина екс-глави "ЛНР", яка крала гуманітарку

Воронеж, Четвер 10 вересня 2020 13:59
Померла дружина екс-глави "ЛНР", яка крала гуманітарку
У Плотницького померла дружина (фото: therussiantimes.com)
Автор: Людмила Жукова

У ЗМІ повідомляють, що у колишнього ватажка бойовиків померла дружина

У екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького померла дружина. Принаймні так повідомляють у ЗМІ. Дружина терориста Лариса Плотницька померла у Воронежі у віці 46 років. Зазначимо, що причина смерті поки не повідомляється.

"По виписці ЕГРІП дружина Плотницького померла у Воронежі більше місяця тому (причина закриття Індивідуального підприємця – у зв'язку зі смертю)", – йдеться в повідомленні Twitter "Коливано-бджоларія LPR".

До посту прикріпили документ - виписку з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців РФ.

Зазначимо, що Лариса Плотницька народилася 1 липня 1974 року, вона уродженка міста Луганська, була зареєстрована там же, за адресою квартал Шевченка, 4/69. Офіційно шлюб з бойовиком Ігорем Плотницьким був зареєстрований в 2007 році.

До речі, Лариса Плотницька гуманітарну допомогу з Росії продавала на полицях магазинів. Також вона віджала у мережі "АТБ" ряд магазинів і назвала їх "Народними". Саме там і продавалася гуманітарка.

Померла дружина екс-глави &quot;ЛНР&quot;, яка крала гуманітарку

Лариса Плотницька померла (фото: ok.ru)

До речі, сам ватажок "ЛНР" зараз проживає під Москвою, в елітному селищі Барвиха. Вартість будинку варіюється від 20 до 30 млн доларів.

Варто відзначити, що Плотницький оголошений Україною в розшук з 2018 року. Отримано дозвіл слідчого судді на його затримання з метою доставки до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як ми раніше писали, Україну звинуватили у спробі викрасти лідера бойовиків Донбасу.

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