Померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: їй було всього 30 років

"Стелла дівчинка, вічна пам'ять тобі дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я позбулися дорогого нам людини. Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас не один день на кухні, сотні крутих страв, багато майстер класів і дуже нелегкий проєкт", - написав Люлько.

Він також додав, що до останнього сподівався, що сьогодні Стелла вийде на роботу.

Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї.

Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)

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