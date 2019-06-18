Померла авторка синіх джинсів: фото і біографія геніального дизайнера

Глорія Вандербілт померла на 95-му році життя у власному будинку в Нью-Йорку. Творець легендарного однойменного бренду померла від раку шлунка. Про це повідомив її син, телеведучий CNN Андерсон Купер.

Глорія була відомою світською левицею, художницею, актрисою і дизайнером. Вона була однієї з авторів "синіх джинсів". У 1976 році Вандербілт запустила власну лінію джинсів під брендом Gloria Vanderbilt, які згодом стали культовими. На задніх кишенях джинсів був скрипт з її ім'ям і логотипом у вигляді лебедя.

Майбутній дизайнер народилася зі срібною ложкою в роті. Вона була праправнучкою одного з найбагатших і найуспішніших підприємців США XIX століття Корнеліуса Вандербілта.

Глорія Вандербілт (фото: GettyImages)

Батько Глорії помер, коли вона була зовсім дитиною і в однорічному віці вона отримала майже п'ятимільйонну спадщину, якою могла розпоряджатися тільки після повноліття.

Коли Глорії було 10 років, її мати і сестра по батьківській лінії почали жорстку боротьбу за маленьку спадкоємицю. У гучній справі перемогла тітка Глорії Гертруда Вандербільт Уїтні. Ця історія лягла в основу міні-серіалу "Маленька Глорія" (1982), номінованого на "Еммі" і "Золотий глобус".

Глорія Вандербілт (фото: GettyImages)

У 15 років Глорія працювала моделлю, знялася для журналу Harper's Bazaar. А в 17 проігнорувавши волю тітки, вискочила заміж за голлівудського агента Пата ДиЧікко.

Втім, шлюб тривав недовго. Другим чоловіком Глорії став диригент Леопольд Стоковськи. Він був старше 21-річної дівчини на 42 роки. Від нього Глорія народила двох синів - Леопольда і Крістофера.

B 1948 гoду Глopія організувала виставку власних кapтин. Вона грала в театрі, випустила книгу віршів.

Третім чоловіком міс Вандербілт стала голлівудська знаменитість, номінант на "Оскар" Сідні Люмет. Шлюб тривав до 1963 року.

Глорія Вандербілт (фото: w990)

Четвертим і останнім чоловіком Глорії став письменник Уайетт Еморі Купер, з якою вони були разом 14 років, до смерті чоловіка у 1978 році. В їх союзі народилось два сина: Картер і Андерсон.

B 1988 році 2З-річний син Глорії Картер, який страждав від депресії, наклав на себе руки, зістрибнувши з 14-го поверху на очах у матері.

Зазначимо, що за однією з версій, образ Холлі Голайтлі з культового "Сніданку у Тіффані" Трумена Капоті був натхненний саме Глорією Вандербілт.

Глорія Вандербілт (фото: GettyImages)

Раніше повідомлялося, що у віці 54 років помер геніальний барабанщик, учасник групи "Машина времени", Сергій Остроумов.

Нагадаємо, що син легендарного російського спортсмена Макима Соколова зарізав свою матір. Син хокеїста розправився з матір'ю, 45-річною Іриною, в присутності свого брата, 15-річного Арсенія.

До речі, нещодавно в Києві дитина ледь не загинула через кінетичний магнітний дитячий конструктор.