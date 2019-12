Померла солістка культової групи Roxette: названа причина смерті

Померла Марі Фредрікссон з групи Roxette. Серце всесвітньо відомої співачки і вокалістки легендарної шведської групи зупинилося 9 грудня.

Солістка культової поп-рок групи Roxettee Марі Фредрікссон померла у віці 61 року. Шведська співачка і легенда поп-року померла від тривалої хвороби - зірка тривалий час страждала від раку мозку.

Марі Фредрікссон (Фото з відкритих джерел)

Артистка померла вранці у своїй квартирі, пишуть шведські ЗМІ.

У Фредрікссон залишилися чоловік Мікаель Боіош і двоє дітей: дочка Юсефін (1993 року народження) і син Оскар (1996 р.н.).

Солістка Roxett в 2006 році припинила концертну діяльність через стан здоров'я більш, ніж на десятиріччя. Так, в 2002 році Фредрікссон перенесла операцію з видалення пухлини головного мозку, і з того часу співачка ретельно стежила за своїм здоров'ям.

Марі пройшла курси променевої і хіміотерапії, щоб закріпити позитивний результат, але все ж через деякий час наслідки хірургічного втручання дали про себе знати.

Артистка зізнавалася, що у неї почалися проблеми з пам'яттю, і також іспивала біль при ходьбі.

Відео: Пісня Listen To Your Heart в 1988 році стала "візитівкою" Roxette. Кліп набрав на YouTube понад 243 мільйонів переглядів

Колега Фредрікссон по Roxette Пер Гессл висловив глибокі співчуття родині легендарної співачки і подякував їй за все, що вона зробила.

"Вся моя любов до тебе і твоєї сім'ї. Речі ніколи не будуть колишніми", - сказав Гессле.

Марі Фредрікссон та Пер Гессле з Roxette (Фото з відкритих джерел)

У прес-релізі сім'я Марі просить проявити турботу і каже, що артистка буде похована в тиші, а на церемонії будуть присутні тільки найближчі члени родини.

Шведська поп-рок-група Roxette увірвалися на світовий музичний Олімп наприкінці 80-х років - початку 90-х. Хіти Listen To Your Heart, It Must Have Been Love, The Look і Joyride принесли музикантам культовий статус.

Команда влітку 1986-го випустила свій перший сингл, після тріумфу якого записали свій дебютний альбом "Pearls of Passion", який став в Швеції дуже популярним. Музиканти Пер Гессле (автор текстів пісень і музики, гітара, вокал, губна гармоніка) і Марі Фредрікссон (вокал, рояль) гастролювали Європою, поступово завойовуючи славу.

Відео: Пісня "It Must Have Been Love" принесла групі Roxette дійсно світову популярність

Всього група випустила шість альбомів і кілька збірок. Остання в дискографії платівка вийшла в 2016 році.

Roxette за свою історію завоювала армію прихильників, їх виступи збирали величезну кількість меломанів. Музиканти удостоєні також безлічі нагород, включаючи Греммі (Швеція).

Відео: Roxette - You Don't Understand Me - Box 2018