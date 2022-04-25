Померла найстарша людина у світі: їй було майже 120 років (фото)

Рекордсменка померла 19 квітня, але про її смерть офіційно повідомили тільки 25-го.

"Танака любила шоколад і газовані напої, і її метою було дожити до 120 років", - йдеться в некролозі.

Жінку занесено до Книги рекордів Гінесса (фото: yomiuri.co.jp)

Відомо, що Танака народилася 2 січня 1903 року. Майже все життя вона прожила в префектурі Фукуока на південному заході Японії.

Танака в 2010 році (фото: nishinippon.co.jp)

До слова, під час Другої світової війни Танака страждала від паратифу, а в 46 років перемогла рак підшлункової залози. Уже в 103 роки у довгожительки був діагностований рак товстої кишки, який вона знову змогла перемогти після п'ятигодинної операції.

Секрет свого довгожительства жінка описувала журналістам всього кількома словами - сім'я, надія, дієта і здоровий сон.

Додамо, що абсолютний документально зафіксований рекорд серед довгожителів належить француженці Жанні Кальман, яка дожила до 122 років.

А ось найстаршою українкою вважається Христина Нагорна, яка прожила 117 років і 125 днів.