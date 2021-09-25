Померла найнижча мама України: "крик доньки сколихнув місто" (фото)

Так, упродовж тривалого часу жінка боролася з онкологічним захворюванням. Зокрема, найбільше вона жінка мріяла погуляти на весіллі донечки та дочекатися онуків.

Перед смертю жінка тільки турбувалася за долю Вероніки. Чоловік Українець помер декілька років тому після того, як його побили на вулиці.

Як пише "Високий замок", Українець пішла з життя близько 06:00.

"Лише неймовірний крик: "мама!" десятирічної Вероніки, здавалося, струсонув увесь Червоноград", – йдеться у повідомленні.

Померла найнижча мама в Україні(acebook.com/Уляна Флишко)

Чому жінка була найменшою мамою в Україні

Українець народилася з нормальною вагою. Діагноз гіпофізарний нанізм (карликовість) у неї проявився у підлітковому віці. Тоді Українець просто перестала рости. Однак, її старшому братові жінки поставили цей же діагноз.

Українець з майбутнім чоловіком Олегом познайомилася телефоном. Вона просто побачила по телевізору номер хлопця, який хотів познайомитися з дівчиною.

Згодом саме дівчина запропонувала одружитися, бо вона чекала дитину.

Боротьба зі страшною недугою

Коли Українець дізналась про онкологічне захворювання, то вона була налаштована оптимістично.Наголошувала, що її мрії здійснюються. Мріяла про високого чоловіка і вийшла заміж за Олега зі зростом понад 180 сантиметрів. Згодом зуміла народити доньку, попри застороги медиків.

Ще торік жінка пройшла низку обстежень, їй призначили курс хіміотерапії. Однак лікування, на жаль, не допомогло.