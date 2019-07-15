Померла після ліпосакції: подробиці дивної трагедії в Києві

Жінка померла після ліпосакції, і справа досі не дійшла до суду, хоча смертельна операція була проведена ще в лютому 2017 року. Трагічний інцидент стався в Києві в приватній клініці косметичної хірургії на Печерську. Підозрюваний у справі хірург не знав про причину смерті своєї пацієнтки до моменту, коли отримав повідомлення про підозру 21 травня 2019-го, пише "Інформатор".

Зазначається, що чоловік до цього тільки чув чутки про те, що у померлої була повітряна емболія, що неможливо при ліпосакції живота.

Підозрюваному тепер загрожує заборона на медичну діяльність терміном на 5 років або позбавлення волі на 2 роки.

У травні цього року в столичній прокуратурі повідомили, що вирішити питання про наявність або відсутність складу злочину в діях медпрацівників, які участновали в операції, було неможливо "через тривале проведення необхідних судово-медичних експертиз".

Ілюстративне фото: Pixabay

У підсумку комісійна експертиза підтвердила, що до смерті 42-річної пацієнтки (померла через два дні після операції) пряме відношення мали дії лікаря-хірурга клініки "Візит-косметик". Йому повідомили про підозру 23 травня, коли чоловік прийшов на допит в якості свідка.

Чоловіку інкримінується ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Обвинувальний акт повинні направити до Печерського райсуду для розгляду по суті.

Хірург зі своїм адвокатом Гардой А.О. попросив прокурора Ткача А.В. надати матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Той відмовив, порекомендувавши направити письмову заяву до канцелярії прокуратури або в Печерське управління поліції. Кажуть, що прокурор натякнув підозрюваному, що досудове розслідування практично завершено і він планує найближчим часом передавати справу до суду.

Адвокат вважає, що прокурор затягував з наданням матеріалів, і звернувся до керівника прокуратури зі скаргою.

Потім зустріч хірурга зі старшим слідчим також зривалися з різних причин (зокрема, через зайнятість обох).

У липні стало відомо, що суд засумнівався в об'єктивності та неупередженості прокурора і відсторонив його від справи.

Фото: скрін reyestr.court.gov.ua

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