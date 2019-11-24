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Померла легенда українського кіно: його талантом захоплювалися всі

STYLERПерсони    24.11.2019 - 16:20
Померла легенда українського кіно: його талантом захоплювалися всі
Помер актор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Український актор Давид Бабаєв помер на 78-му році життя

Легендарний український актор Давид Бабаєв помер в неділю, 24 листопада. Про його смерть розповів В'ячеслав Василюк в Facebook. Причина смерті не повідомляється.

"Помер Давид Бабаєв... Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Померла легенда українського кіно: його талантом захоплювалися всі

Давид Бабаєв помер (скріншот: facebook.com)

На сцені театру Бабаєв грав близько 47 років, а на момент трагедії йому було 77.

Давид Бабаєв народився в 1943 році в Махачкалі. У 1969 році він закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва, після чого протягом трьох років був артистом і художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії. У Київському національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки він зіграв понад 70 ролей. На рахунку Давида Бабаєва більше 40 ролей у кіно, наприклад, в таких фільмах, як "Убити "Шакала" і "Дорога в пекло". У 2011-му нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня.

Найвідоміші кінокартини, в яких зіграв Давид Бабаєв: "Богдан-Зиновій Хмельницький", "Ілюзія страху", "Посмішка звіра", "Роксолана", "Слід перевертня", "Серця трьох", "Гра всерйоз", "Ніс" і багато інших.

Нагадаємо, що раніше помер зірка "Вулиці розбитих ліхтарів".

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