Померла відомий соціолог Ірина Бекешкіна, яку знали всі

Ірина Бекешкіна померла (колаж: РБК-Україна)

Ірина Бекешкіна померла на 69-му році життя

Найвідоміша українська соціологиня Ірина Бекешкіна померла 21 березня, у віці 68 років. Про її смерть стало відомо із заяви Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Про причини раптової смерті не повідомляється.

"Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну. Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна - відома українська соціологиня, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, один з найбільш авторитетних вчених, людина, яка щиро любила свій народ і Україну", - йдеться в заяві про смерть Ірини Бекешкіної.

Також у Фонді вчені принесли свої співчуття близьким і рідним померлої.

"Ірина Бекешкіна була символом об'єктивної української соціології, внесла вагомий внесок у розвиток демократії та громадянського суспільства, до останнього дня була з нами та проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами. Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити. Висловлюємо щирі співчуття його близьким і рідним", - додали в повідомленні.

Ірина Бекешкіна (фото: dif.org.ua)

Ірина Бекешкіна народилася 4 лютого 1952 року на території Росії, але все життя прожила в Україні. Вона закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка та аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Отримала звання кандидата філософських наук.

Після закінчення навчання Ірина Бекешкіна влаштувалася працювати науковим редактором журналу "Філософська думка", була молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії АН УРСР. З 1991 року - науковий співробітник Інституту соціології НАН України. З 1996 року - заступник директора Фонду "Демократичні ініціативи", з 2001 року - його науковий керівник. Науковий редактор бюлетеня "Політичний портрет України" фонду "Демократичні ініціативи".

У 2007 і 2008 роках потрапила в список 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

За час своєї роботи Ірині Бекешкіній вдалося зробити глобальний внесок в українську науку. Вона розробила структурну модель особистості як об'єкта комплексного дослідження, а також концепції електоральної поведінки, її особливості в Україні. Є автором понад 100 наукових робіт та великої кількості публікацій в ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше помер відомий український режисер і письменник.