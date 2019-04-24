Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28

Юлія Лясота померла в реанімації Хмельницької міської лікарні. Серце 28-річної боксерки, учасниці міжнародних змагань у складі збірної України зупинилося вранці 24 квітня.

Юлія Лясота (фото: соцмережі)

Кілька днів призерка багатьох європейських і світових змагань Юлія Лясота перебувала в критичному стані. Їй був постеален діагноз "тромбоз печінкових вен". Люди з усіх куточків країни збирали гроші на ліки та здавали кров, щоб врятувати дівчину. На жаль, Юлія не зуміла подолати хворобу.

Юлія Лясота (фото: соцмережі)

Відомо, що зовсім недавно Юлія з мамою поховали рідного батька - Миколу Неживого з позивним Механ, який кілька років служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", захищаючи Україну від російського агресора. У самої спортсменки залишився 11-річний син, якого вона виховувала сама.

У мережі оплакують смерть боксерки.

Лебединим пухом земля...

Вічна пам'ять...

Яка втрата... Важко. Тримайтеся... Співчуваю родині, друзям!

Чому найкращі йдуть так рано...

Світла пам'ять нашій квіточці...

Скріншот (facebook.com/tania.uzepchuk)

Прощання з Юлею Лясотой відбудеться 25 квітня у Хмельницькому.

Нагадаємо, що нещодавно помер легендарний український дисидент, який був одним з лідерів національного руху.