Померла відома українська модель, зірка Playboy: подробиці загадкової смерті

У Москві померла українська модель Playboy та діджей з Києва Жанна Рассказова. Вона виступала під сценічним псевдонімом DJ Jane Rass. Дівчині було всього 29 років. Однією з причин смерті моделі називають передозування наркотиків, але за іншою версією вона померла від несумісності лікарських препаратів.

За деякою інформацією, у фатальний день дівчина викликала додому нарколога і він поставив їй крапельницю, після чого Жанна взяла якісь ліки і її серце зупинилося. Друзі Рассказової цю версію заперечують і стверджують, що вона ніколи не приймала наркотики і вела здоровий спосіб життя.

Російські ЗМІ пишуть, що причиною смерті могла стати несумісність препаратів, які приймала Жанна, з ліками, яке їй ввів нарколог. Також не виключено, що дівчина померла в результаті передозування забороненими речовинами.

Фото: Жанна активно знімалася в Playboy, але потім вибрала кар'єру діджея (instagram.com/fakemooddd)



DJ Compass-Vrubel (справжнє ім'я - Олексій Чорнорот) відреагував на новини про смерть його колеги, діджея Жанни Рассказової.

Як розповів діджей, Рассказова звичайна красива і дуже талановита жінка, впевнена у собі, яка довго займалася диджейством, а потім зробила перерву.

За словами Чернорота, вони познайомилися, щоб він допоміг їй поліпшити техніку в діджействі..

"У нас з нею було кілька уроків, у неї був набір апаратури, я приїжджав до неї додому, ми підбирали треки, допомагав їй. Познайомилися два місяці тому", - розповів він.

За словами музиканта, загибла не вживала наркотики.

Фото: Жанна Рассказова померла у віці 29 років (instagram.com/fakemooddd)

Зазначимо, що Жанна Рассказова народилася в Києві в 1990 році. Дівчина переїхала в Москву, де виступала в якості діджея і випустила кілька альбомів. Також вона активно знімалася для журналу Playboy.

Як ми раніше писали, у Кривому Розі 17-річна дівчина прийшла на побачення до своєму хлопцеві і через кілька годин померла.

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