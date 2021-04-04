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Померла відома українська художниця: хворіла на коронавірус

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 4 квітня, у Львові померла відома українська художниця, ілюстратор і літератор Вікторія Ковальчук. Їй було 67 років. Причиною смерті стали ускладнення, які викликала коронавірусна інфекція.

Про смерть художниці повідомили її родичі в Facebook.

"Сьогодні, 04.04.2021 року, раба Божа Вікторія-Віра упокоїлася. Прости їй, Боже всі гріхи і даруй їй Царство Небесне. Це була людина не від світу цього. Про прощання і похорон буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Вікторія Ковальчук (фото: facebook.com/myroslava.sydor)

Вікторія Ковальчук народилася в 1954 році в Ковелі Волинській області, але жила і працювала у Львові. Вона - автор казок і новел для дітей. Жінка проілюструвала близько 200 книг різних жанрів, серед яких понад 30 книжок для дітей.

Ковальчук розробила оригінальне оформлення українського "Букваря", який отримав диплом I-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі "Мистецтво книги" у 2000 році і був названий кращою книгою року. Книга художниці "Український стрій" була визнана кращою книгою року у 2001 році.

Вікторія Ковальчук (фото: facebook.com/viktoria.kovalchuk.777)

Вона була членом Національної спілки художників України, лауреатом Державної премії імені Лесі українки та Літературної премії імені Олени Пчілки, дипломанткою республіканських і всесоюзних конкурсів "Мистецтво книги", міжнародних художніх виставок.

Нагадаємо, помер відомий український продюсер Олександр Сірий, який також хворів на коронавірус.

Раніше помер відомий український режисер Сергій Проскурня.

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