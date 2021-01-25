Померла відома українська актриса

В Одесі померла відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук. Багато її знали як учасницю "Джентльмен-шоу", в якому Ірина тітку Сіму з одеської комунальної квартири.

Причиною смерті став серцевий напад. Токарчук був всього 61 рік. Про трагічну новину повідомляє "Думська".

Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. У 1983 році закінчила Російський інститут театрального мистецтва, після цього працювала в драматичному театрі Орєхово-Зуєво, Одеському російському драматичному театрі та одеському Будинку клоунів.

Ірина Токарчук (фото: dumskaya.net)

Вона брала участь у театральних постановках проєкту "Маски-Шоу" - "Отелло", "Орфей і Еврідіка", "Ромео і Джульєтта".

У 1992 році вона почала працювати в гумористичного телевізійному проєкті "Джентльмен-шоу". Роль тітки Сіми принесла їй велику популярність.

У 2014 році Ірину Токарчук нагородили почесною відзнакою Одеського міського голови "За заслуги перед містом".

Ірина Токарчук в "Джентльмен-шоу" (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували її смерть.

Тітка завжди асоціювалася з Одесою;

Нормальна тітка була! Жила в сусідньому будинку. Йдуть, йдуть вони;

Так, сумно. Гумор досить народний був, але весела актриса була;

Колоритна була актриса. Якось рано...шкода;

Дуже і дуже шкода. Доба Вінницька, тітка Сіма. Це неповторна втрата для нашого міста та культури.

Нагадаємо, дружина Володимира Корєнєва, який зіграв Іхтіандра, розкрила подробиці його смерті.

Раніше в США помер легендарний ведучий Ларрі Кінг.