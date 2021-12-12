Померла відома письменниця, автор роману "Інтерв'ю з вампіром"

Він написав, що Енн Райс померла через ускладнення після інсульту.

"Неможливо переоцінити масштаби горя нашої сім'ї. Як моя мати, вона підтримувала мене без всяких умовностей - вона навчила мене приймати мої мрії, відкидати конформізм і кидати виклик темним голосам страху і невпевненості в собі", - йдеться в повідомленні.

Енн Райс (фото: wikipedia.org)

Письменницю поховають в мавзолеї її сім'ї на кладовищі Метаірі в Новому Орлеані на приватній церемонії.

Енн Райс народилася в Новому Орлеані 4 жовтня 1941 року в сім'ї ірландських іммігрантів. Її ім'я при народженні Говард Аллен О'брайен. Цікаво, що мати назвала її чоловічим ім'ям, тому що вважала, що чоловіче ім'я допоможе їй домогтися успіхів у майбутньому.

Коли їй було 6 років черниця-настоятелька католицької школи для дівчаток запитала її ім'я, і тоді вона назвала себе Енн. З тих пір її по-іншому не називали.

Енн Райс (фото: facebook.com/annericefanpage)

Вона почала свою професійну письменницьку кар'єру з публікації "Інтерв'ю з вампіром" в 1976 році, коли жила в Каліфорнії, а в 1980-х почала писати продовження роману.

Хоча спочатку ця книга викликала неоднозначну реакцію критиків, за нею послідувало безліч широко популярних сиквелів, відомих під загальною назвою "Хроніки вампіра".

У 1994 році вийшла екранізація "Інтерв'ю з вампіром" з Бредом Піттом і Томом Крузом в головних ролях. Крім того, роман тричі екранувався як комікс.