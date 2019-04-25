Померла відома американська актриса: їй було всього 37

Стефані Шерк, модель і актриса, померла у віці 37 років. Стефані відійшла в кращий світ ще 20 квітня, але про сумну подію її чоловік Деміан Бічір повідомив лише нещодавно. Він опублікував зворушливе прощальне послання в Instagram.

Актриса, уродженка Канади, прославилася в якості моделі, а по завершенні модельної кар'єри знялася в серіалах "Міст", "Теленовела", "C.S.I.: Кіберпростір". Також вона брала участь у романтичній комедії з Джесікою Альбою "День святого Валентина".

Стефані Шерк померла (instagram.com/demianbichiroficial)

Чоловік Стефані, який знявся в головній ролі в американській версії серіалу "Міст" разом з Діаною Крюгер, актор Деміан Бічір, не уточнив причин смерті своєї коханої. Він написав, що Шерк пішла "мирно".

"Це був важкий час в нашому житті, і я не знаю, скільки часу мені знадобиться, щоб подолати цей біль", - написав Деміан Бічір.

Останньою роботою актриси став хоррор "Прокляття", що виходить на екрани в січні наступного року. У ньому Стефані знялася разом з чоловіком.

Стефані Шерк і Деміан Бічір (instagram.com/demianbichiroficial)

Деміан Бічір - 55-річний мексиканський актор, найбільш відомий за серіалом "Міст", а також за фільмами "Чужий: Заповіт", "Мерзенна вісімка", "Прокляття черниці", "Копи в спідницях", "Мачете вбиває".

У 2012 Бічір був номінований на премію "Оскар" в категорії "Найкращий актор" за фільм "Краще життя" Кріса Вайца, але тоді перемогу здобув Жан Дюжарден (к/ф "Артист").

Бічір і Шерк зустрілися в 2010 році, а одружилися через чотири роки. Спільних дітей у пари не було.

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