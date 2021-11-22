Померла відома актриса: зірка "Собачого серця" і "Афоні"

Про смерть зірки стало відомо 21 листопада.

"Померла Ніна Русланова. Що говорити, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз вже не перерахувати, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і наговорювала щось на автовідповідач: "Говорит автоприветчик!", - написав Садальський.

Ніна Русланова померла (фото: facebook.com/stas.sadalskij)

Біографія актриси

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухові під Харковом. У двомісячному віці вона потрапила в дитбудинок. Пізніше вона сама вибрала собі прізвище Русланова, як у співачки Лідії Русланової. Потім вона вступила до Харківського театрального інституту, а потім до Щукіна вже в Москві. Там і склалася кар'єра артистки.

Ніна із задоволенням грала в театрі. З 1969 року працювала в театрі імені Вахтангова, в 1985-1988 роках — в театрі імені Маяковського, з 1987-го — в театрі імені Симонова.

Глядачі знають її дуже добре - вона знялася приблизно в 170 кінокартинах.

Серед найвідоміших фільмів - "Короткі зустрічі "(1967) Кіри Муратової, "Афоня" Георгія Данелії (1975), "Не стріляйте в білих лебедів" (1980) Родіона Нахапетова, "Мій друг Іван Лапшин" (1985) Олексія Германа, "Собаче серце" та інші.