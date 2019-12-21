Померла легендарна французька актриса: фільми з нею бачили всі

Французька актриса Клодін Оже, яка стала популярною завдяки зйомкам у фільмі "Джеймс Бонд", померла у віці 78 років. Агентство Time Art підтвердило цю новину, заявивши, що Клодін померла в своєму будинку в Парижі. Причина її смерті невідома.

Про смерть актриси повідомили її близькі, передають французькі ЗМІ. Про те, що стало причиною раптової смерті точно не відомо.

Клодін Оже починала зоряну кар'єру знаменитості як манекенниця. Ще у сімнадцять років дівчина стала володаркою титулу "Міс Франція". Однак славу і визнання шанувальників вона завоювала після участі в зйомках однієї з частини бондіани — "Кульова блискавка".

Клодін стала першою французькою дівчиною "агента 007" — Джеймса Бонда. Головна роль у стрічці з Оже дісталася Шону Коннері. Після появи в бондіані знаменитість сконцентрувалася на акторській кар'єрі і роботі на телебаченні. Шанувальники пам'ятають Клодін за такими фільмами, як "Трохи сонця в холодній воді", "Метелик на плечі", "Кривава затока".

Клондін Оже (кадр з фільму)

Крім того, що Оже знімалася в кіно, вона також не забула про власне особисте життя. У 1959 році у віці вісімнадцяти років дівчина вийшла заміж за режисера П'єра Гаспара-Уі. Однак ці відносини не були тривалими. Незабаром подружжя вирішило розвестися. В цьому союзі Клодін не стала матір'ю.

У 1980 році, на той момент Оже виповнилося 39 років, актриса з бондіани пов'язала своє життя з британським бізнесменом Пітером Брентом. З другим чоловіком модель прожила аж до його смерті. Підприємець помер у 2008 році. Ставши вдовою, Клодін більше не виходила заміж. Від Пітера вона народила єдину дочку Джесіку Клодін Брент. У квітні дівчині виповнилося 28 років.

Нагадаємо, що раніше померла відома актриса "Гранд готелю".