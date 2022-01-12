Померла беззмінний видавець Vogue UA Олена Чернова
Сьогодні, 12 січня, раптово померла беззмінний видавець Vogue UA Олена Чернова. Причиною смерті стала хвороба, але яка не уточнюється.
Про трагедію повідомляє холдинг "Медіа Група Україна" на своїй сторінці в Facebook.
Глава холдингу Євген Бондаренко висловив співчуття рідним і близьким Олени Чернової, а також зазначив, що вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною і видатним професіоналом.
"Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проєктів, і найважливішим і улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA", - заявив Бондаренко.
Олена Чернова (фото: facebook.com/mgukraina)
Головний редактор Vogue UA Філіп Власов додав, що Олена незважаючи ні на що завжди йшла до успіху і була справжнім другом і наставником.
Зазначимо, що Олена Чернова почала працювати в медіабізнесі в 1994 році. З 2000 по 2002 вона займала посаду головного редактора "Наталі". У 2002 році вона разом з Володимиром Чеповим стала організатором видавництва "Караван медіа".
З січня 2008 року була керівником групи глянцевих журналів в "Українському медіа холдингу".
Нагадаємо, за нез'ясованих обставин помер зірка серіалу "Глухар" Олексій Герілович. Його знайшли у власній квартирі у Москві. Актор був абсолютно голим.
Його тіло було виявлено на кухні. При цьому біля нього лежав пакет з ліками. Попередньо смерть настала в результаті серцевої недостатності.
Раніше пішов з життя знаменитий голлівудський комік і актор Боб Сагет. Тіло 65-річного американця виявили в номері готелю The Ritz-Carlton в Орландо.