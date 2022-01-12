Сьогодні, 12 січня, раптово померла беззмінний видавець Vogue UA Олена Чернова. Причиною смерті стала хвороба, але яка не уточнюється.

Про трагедію повідомляє холдинг "Медіа Група Україна" на своїй сторінці в Facebook .

Глава холдингу Євген Бондаренко висловив співчуття рідним і близьким Олени Чернової, а також зазначив, що вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною і видатним професіоналом.

"Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проєктів, і найважливішим і улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA", - заявив Бондаренко.

Олена Чернова (фото: facebook.com/mgukraina)

Головний редактор Vogue UA Філіп Власов додав, що Олена незважаючи ні на що завжди йшла до успіху і була справжнім другом і наставником.

Зазначимо, що Олена Чернова почала працювати в медіабізнесі в 1994 році. З 2000 по 2002 вона займала посаду головного редактора "Наталі". У 2002 році вона разом з Володимиром Чеповим стала організатором видавництва "Караван медіа".

З січня 2008 року була керівником групи глянцевих журналів в "Українському медіа холдингу".