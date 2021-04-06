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Помер зірка серіалу "Чорнобиль": боровся з раком мозку

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 5 квітня, помер зірка серіалу "Чорнобиль", "Вечеря в п'ятницю ввечері" і фільму "Гаррі Поттер" Пол Ріттер. Британському акторові було 55 років. Він пішов з життя від раку мозку у колі своєї сім'ї.

Про це повідомляє The Guardian.

В серіалі "Чорнобиль" Ріттер зіграв роль інженера Анатолія Дятлова. Даний серіал отримав багато нагород. Актор також знімався в багатьох інших фільмах, включаючи "Гаррі Поттер і принц-напівкровка" і "Квант милосердя".

У 2014 році виконав головну роль у шпигунському телесеріалі BBC "Гра".

"Спустошений цієї жахливо сумною новиною. Пол був прекрасною, чудовою людиною. Добрий, веселий, дуже турботливий і видатний актор, з яким я коли-небудь працював", - заявив творець серіалу "Вечеря в п'ятницю ввечері" Роберт Поппер.

Ріттер також був талановитим театральним актором і був номінований на премію Лоуренса Олів'є у 2006 році за роль у "Корам Бой" і на премію "Тоні" за головну роль у 2009 році в "Нормандських завоюваннях".

Нагадаємо, у Львові померла відома українська художниця, ілюстратор і літератор Вікторія Ковальчук. Їй було 67 років. Причина смерті - ускладнення, які були викликані COVID-19.

Раніше пішов з життя відомий кінорежисер Бертран Таверньє, який був чотириразовим лауреатом кінопремії "Сезар".

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