Помер зірка серіалу "Чорнобиль": боровся з раком мозку

В серіалі "Чорнобиль" Ріттер зіграв роль інженера Анатолія Дятлова. Даний серіал отримав багато нагород. Актор також знімався в багатьох інших фільмах, включаючи "Гаррі Поттер і принц-напівкровка" і "Квант милосердя".

У 2014 році виконав головну роль у шпигунському телесеріалі BBC "Гра".

"Спустошений цієї жахливо сумною новиною. Пол був прекрасною, чудовою людиною. Добрий, веселий, дуже турботливий і видатний актор, з яким я коли-небудь працював", - заявив творець серіалу "Вечеря в п'ятницю ввечері" Роберт Поппер.

Ріттер також був талановитим театральним актором і був номінований на премію Лоуренса Олів'є у 2006 році за роль у "Корам Бой" і на премію "Тоні" за головну роль у 2009 році в "Нормандських завоюваннях".