Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)

У лікарні помер боєць ЗСУ Сергій Іващенко після поранення в зоні проведення ООС на Донбасі. За життя молодого військовослужбовця 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" медики боролися майже два місяці, але, на жаль, врятувати його так і не змогли.
Про це 16 лютого передає ТСН.
Іващенко був поранений снайпером окупантів наприкінці грудня біля Донецького аеропорту.
Українському військовому було всього 26 років.
Сергій Іващенко був родом з села Преображенка Скадовського району Херсонської області. Він навчався в Херсонському обласному ліцеї з 2007 по 2013 рік. Підписавши контракт з ЗСУ, служив на фронті в 21 ОМПБ.
Прощання з воїном відбудеться 17 лютого в рідному селі Сергія під Херсоном.
Боєць ЗСУ Сергій Іващенко (фото: facebook.com)
Раніше повідомлялося, що 1 січня в Харківському госпіталі помер 20-річний військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, який на Донбасі в зоні проведення ООС був поранений снайпером окупантів.
Нагадаємо також, у листопаді 2021-го на Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову.