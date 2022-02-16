Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)

Іващенко був поранений снайпером окупантів наприкінці грудня біля Донецького аеропорту.

Українському військовому було всього 26 років.

Сергій Іващенко був родом з села Преображенка Скадовського району Херсонської області. Він навчався в Херсонському обласному ліцеї з 2007 по 2013 рік. Підписавши контракт з ЗСУ, служив на фронті в 21 ОМПБ.

Прощання з воїном відбудеться 17 лютого в рідному селі Сергія під Херсоном.

Боєць ЗСУ Сергій Іващенко (фото: facebook.com)