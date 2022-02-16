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Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)

Автор: Володимир Костирін

У лікарні помер боєць ЗСУ Сергій Іващенко після поранення в зоні проведення ООС на Донбасі. За життя молодого військовослужбовця 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" медики боролися майже два місяці, але, на жаль, врятувати його так і не змогли.

Про це 16 лютого передає ТСН.

Іващенко був поранений снайпером окупантів наприкінці грудня біля Донецького аеропорту.

Українському військовому було всього 26 років.

Сергій Іващенко був родом з села Преображенка Скадовського району Херсонської області. Він навчався в Херсонському обласному ліцеї з 2007 по 2013 рік. Підписавши контракт з ЗСУ, служив на фронті в 21 ОМПБ.

Прощання з воїном відбудеться 17 лютого в рідному селі Сергія під Херсоном.

Боєць ЗСУ Сергій Іващенко (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що 1 січня в Харківському госпіталі помер 20-річний військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, який на Донбасі в зоні проведення ООС був поранений снайпером окупантів.

Нагадаємо також, у листопаді 2021-го на Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову.

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Збройні сили УкраїниДонбасООСДонецкий аеропорт