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Помер молодий український режисер: раптова смерть шокувала зірок

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 18:36
Помер молодий український режисер: раптова смерть шокувала зірок
Свічки (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Помер відомий кліпмейкер

Діма Маніфест помер сьогодні, 13 жовтня, від раку. Незважаючи на пухлину режисер працював до останнього і продовжував знімати кліпи багатьом українським зіркам шоу-бізнесу.

Про смерть українського режисера розповів репер Олександр Ярмак на своїй сторінці в Facebook. Також про це написали і інші зірки.

"Так що ж відбувається???!! Дімончик RIP. Ти був великим трудягою, навіть попри пухлину ти все одно не здавався і працював далі! Сюжет твого життя закінчився дуже рано, гарних тобі кадрів з неба, брат!", - написав артист.

Помер молодий український режисер: раптова смерть шокувала зірок

Діма Маніфест (фото: facebook.com/manifesty)

Варто зазначити, що Діма зняв дуже багато кліпів українським артистам, серед яких Антитіла, Оля Полякова, Світлана Тарабарова, DZIDZIO, Віталій Козловський та інші.

Пропонуємо вашій увазі деякі кліпи, які зняв Діма Маніфест.

(відео: YouTube)

Діма Маніфест займався також не тільки зйомкою кліпів, але і фільмів і серіалів. Він був режисером серіалу "Великі Вуйки", який є спін-оффом культового серіалу "Останній Москаль".

В одному зі своїх інтерв'ю він розповів, що знімати кліпи простіше, оскільки після зйомки можна відпочити, а серіал - це робота на довгу дистанцію. Серіал доводиться знімати місяцями і неможливо все зупинити, щоб зробити перерву.

Нагадаємо, пішов з життя видатний український альпініст Володимир Моногаров. Він помер на 95-му році життя.

Раніше помер відомий український поет Микола Петренко.

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